IJzersterke Roglic wint Ronde van het Baskenland na spektakel in slotrit

Dagzege GauduPrimoz Roglic heeft na een spectaculaire slotrit de eindzege gegrepen in de Ronde van het Baskenland. De Sloveen van Jumbo-Visma kraakte klassementsleider Brandon McNulty op de steile stroken in het Baskenland. De Nederlandse ploeg eindigde met Jonas Vingegaard ook op plek twee in het klassement. De dagzege in de loodzware laatste etappe ging naar de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ).

De slotrit was slechts 111,9 kilometer lang, maar was met liefst zeven gecategoriseerde beklimmingen loodzwaar. Direct vanuit de start was het oorlog en onder andere Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) toonde zich in dienst van kopman Roglic.

Want de Sloveen had met zijn ploeg een plan om de Amerikaan McNulty uit de leiderstrui te rijden. Het beslissende moment viel echter niet bergop, maar in een afdaling. In de afdaling van de vierde beklimming trok Astana stevig door. Roglic was alert, maar McNulty én ploeggenoot en Tourwinnaar Tadej Pogacar misten de slag.



In de groep van Roglic werkten verschillende ploegen samen om McNulty en Pogacar op achterstand te houden. Met succes. Aan de voet van de supersteile Krabelin-beklimming volgden het duo van UAE Team Emirates op zo'n halve minuut van de groep-Roglic.



Op de steile stroken van de beklimming kraakte McNulty. Pogacar wilde wachten, maar zag in dat hij beter voor zijn eigen kans kon gaan. Ondertussen zorgde Roglic voor een slagveld vooraan. Enkel Gaudu en Hugh Carthy konden de Sloveen volgen bergop. Pogacar gaf alles in de achtergrond om het gat nog te dichten, maar met Vingegaard als een schaduw bij hem was dat alles behalve eenvoudig.

Roglic, Gaudu en Carthy begonnen met een geruststellende voorsprong aan de slotklim richting Arrate. Halverwege de beklimming versnelde Gaudu. Roglic kon mee, voor Carthy ging het te hard; hij moest lossen. In de slotkilometers bleven Roglic en Gaudu samen. De dagzege ging naar Gaudu, terwijl Roglic de eindzege opeiste.



Jumbo-Visma kon zeer tevreden terugkijken op de slotrit, want naast de eindzege pakt de Nederlandse ploeg ook plek twee in het klassement met de 24-jarige Deen Vingegaard. Pogacar mocht als nummer drie mee het podium op.

De 31-jarige Roglic won de zesdaagse rittenkoers uit de WorldTour ook al eens in 2018. Roglic won dit jaar de openingstijdrit en finishte als tweede in de derde rit, een bergetappe, achter zijn landgenoot Pogacar. In de vierde etappe raakte hij de leiderstrui kwijt aan McNulty. Roglic won eerder in maart drie etappes in Parijs-Nice, maar verspeelde toen mede door valpartijen de eindzege in de slotetappe.

