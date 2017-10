Hoogland pakt goud op tijdrit bij EK baanwielrennen

Nibali wint 'King of the Mountain Challenge'

20 oktober Vincenzo Nibali heeft aan het einde van het wielerseizoen nog een mooie kroon op het werk gezet. De Italiaan won op het eiland Taiwan de 'King of the Mountain Challenge', een koers over 105 kilometer met start op zeeniveau in Hualien en finish op de 3275 meter hoge Wulingpas.