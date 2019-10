Hoogland herstelt zich op sprint van foutje en boekt ook plek in halve finales

Hoogland liet zich in de tweede race verrassen door Helal. De titelverdediger, die het eerste duel met overmacht had gewonnen, kon in de laatste ronde zijn grote achterstand op zijn tegenstander net niet meer goedmaken. Daardoor was een beslissende race noodzakelijk. Daarin was de getergde Hoogland wel weer de sterkste. Hij pakte vroeg de koppositie en reed op volle kracht door naar de finish. De Fransman kon niet meer in zijn buurt komen.