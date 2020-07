Holler snelste in proloog Sibiu Tour

De Duitser profiteerde tijdens zijn proloog van het droge weer, waar veel latere starters last hadden van het natte parcours door de regen. De etappekoers in Roemenië is een van de eerste internationale wielerwedstrijden die weer wordt verreden, nadat het wielerseizoen vanwege de uitbraak van het coronavirus was opgeschort. De rittenkoers duurt tot en met zondag.



Enkele ploegen, zoals het Belgische Alpecin-Fenix van kopman Mathieu van der Poel, besloten hun deelname aan de rittenkoers in te trekken nadat er weer meer coronabesmettingen in het Oost-Europese land waren gesignaleerd. De WorldTourploegen Bora-hansgrohe en Israel Start-Up Nation rijden wel in Roemenië, net als de Nederlandse continentale ploeg À Bloc CT. Mel van der Veekens van die ploeg was de beste Nederlander op de 21e plaats, op 19 seconden van Holler.