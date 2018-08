Hofstede maakt overstap van Sunweb naar LottoNL-Jumbo

,,Ik heb gekozen voor deze ploeg omdat Team LottoNL-Jumbo is uitgegroeid tot een van de beste teams ter wereld en jonge renners er heel goed worden begeleid", motiveert de 23-jarige Hofstede zijn keuze. ,,Ik ben blij dat ze vertrouwen in mij hebben getoond na een tot dusver wat minder seizoen. Ik hoop mezelf te ontwikkelen als een vaste waarde in de grote rondes om de kopmannen te ondersteunen. Daarnaast wil ik in de wat kleinere wedstrijden uitslagen rijden."

LottoNL-Jumbo heeft ook het contract van Daan Olivier met een jaar verlengd. Die coureur kwam in januari zwaar ten val in de Tour Down Under. In mei schoof hij opnieuw onderuit waardoor de renner weer moest revalideren. Olivier voert op dit moment het bergklassement aan in de Ronde van Utah. ,, Door de twee heftige valpartijen en ziekte heb ik maanden achter de feiten aangelopen", vertelt de 25-jarige renner. ,,De ploeg is altijd achter me blijven staan. De steun van het team en de goede coaching heeft er mede voor gezorgd dat ik weer op de weg terug ben."