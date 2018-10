Hoeveel tijdritten en bergen zitten in de Tour van 2019?

GeruchtenIn Parijs wordt morgen het parkoers van de Tour de France 2019 gepresenteerd. Alleen de eerste twee ritten in België zijn tot dusverre bevestigd, maar uit lokale media en reeds geboekte hotelovernachtingen zijn in grove lijnen de 21 etappes te kristalliseren.

In Nederland wordt met name gedacht in het belang van Tom Dumoulin: hoe meer tijdritkilometers, hoe beter. In die discipline kan de specialist zijn grootste concurrenten een hak zetten en zo een greep doen naar de eerste Nederlandse Tourzege na Joop Zoetemelk. In de media, onder andere Velowire, die een sport maakt van het achterhalen van het parkoers, is geen eenduidigheid over het aantal tijdritten.

Velowire maakt elk jaar een belronde langs de hotels in Frankrijk. Op die manier wordt geprobeerd start- en finishplaatsen in kaart te brengen voor de komende Tour de France. Ook lokale media achterhalen of hun regio wordt aangedaan door het peloton in juli.

Een of twee?

Volledig scherm Tom Dumoulin tijdens de tijdrit in de Tour van 2018 © photo: Cor Vos Omdat op de tweede dag in Brussel al een ploegentijdrit van 28 kilometer wordt verreden, is het aannemelijk dat Tourorganisator ASO één individuele tijdrit in het rittenschema heeft opgenomen. Net als afgelopen editie. Velowire verwacht deze race in Pau, halverwege de tweede week, gevolgd door een tweeluik in de Pyreneeën. Het Franse Objectif Gard schrijft dat in de derde week nog een tijdrit is gepland. Dat betekent dat twee tijdritten binnen een week van elkaar worden gereden. Gezien de geschiedenis is die kans niet heel groot.



Over de lengte van de tijdritten wordt niet gesproken. De langste tijdrit uit de recente geschiedenis van de Tour de France bedroeg 37,5 kilometer. Dat was in 2016, met Dumoulin als winnaar.

Naast de tijdritten gaan de klassementsrenners elkaar bestrijden in de bergen. Naar alle waarschijnlijkheid gaan er in de Vogezen, Pyreneeën en Alpen (ook in deze volgorde) tijdsverschillen ontstaan. Te beginnen met La Planche des Belles Filles, ook al een aankomst in 2017 met winst van Fabio Aru. Volgens Velowire en lokale media uit de Vogezen ligt de streep op de steile klim van ongeveer zes kilometer met stukken van boven de dertien procent.

Klimmers

Dat is nog niet alles. Uit een tweetje van parkoersbouwer Stephane Boury is nieuwe informatie gehaald. De Fransman deelde een foto van een paaltje met de rest van de wereld. France Blue wist te achterhalen dat de finish van de rit naar La Planche des Belles Filles volgt na een stuk onverharde weg van 24 procent.

La Planche des Belles Filles is een van de zes aankomsten bergop, volgens Velowire. In de Pyreneeën ligt mogelijk voor de derde keer in de Tourhistorie de aankomst boven op de legendarische Col du Tourmalet. Een dag later klimmen de renners naar een plateau: Prat d’Albis. De laatste kilometers zijn steil en gaan over een krappe weg.