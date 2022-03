Hoe Fabio Jakobsen Milaan-San Remo kan winnen? ‘Wind tegen op de Poggio zou gunstig zijn’

Caleb Ewan sprint voor het eerst naar ritzege in Tirreno-Adriatico, Olav Kooij weer op podium

De sprinters waren aan het woord in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. Caleb Ewan was het brutaalst en kwam als eerste over de finish na 170 kilometer en een massasprint. Olav Kooij eindigde als derde. Peter Sagan stapte vroegtijdig af.

9 maart