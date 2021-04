Hoe een ‘zekere’ overwinning voor Van der Poel toch nog door zijn vingers glipte

Door Daan Hakkenberg



Ongeloof viert hoogtij in de finishstraat van de Ronde van Vlaanderen. Verzorgers van Deceuninck-Quick Step buitelen over elkaar heen van geluk, terwijl Kasper Asgreen amper beseft dat hij zojuist Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Al spreekt de omhelzing met Mathieu van der Poel boekdelen. In de luttele seconden na de finish probeert Van der Poel tot zich door te laten dringen dat hij heeft verloren. En hoe.



Nog geen half jaar geleden stond Van der Poel hier, op het viaduct over de N60 richting Oudenaarde, met een fiets boven zijn hoofd te zwaaien nadat hij zich tot de koning van Vlaanderen had gekroond na een millimetersprint met Wout van Aert. Na opnieuw een sprint is de blik in zijn ogen leeg van ontgoocheling. Mama Corinne Poulidor en Van der Poels vriendin Roxanne staan net als in oktober bij de finish. Toen huilden ze tranen van geluk, nu kijken ze op een telefoon de verloren sprint terug. Het is de enige manier om ongeloof tot realiteit te maken.