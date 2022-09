Hoe Annemiek van Vleuten Mathieu van der Poel verleidde voor de gemengde WK-relay

Met video Koen Bouwman de sterkste in Slowakije, Fabio Jakobsen wint Kampioen­schap van Vlaanderen

Koen Bouwman heeft de derde etappe in de Ronde van Slowakije gewonnen. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma kwam goed uit de laatste bocht en was vervolgens in de sprint te sterk voor de Italiaan Luca Colnaghi.

16 september