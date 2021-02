Hirschi weg bij DSM vanwege vertrouwensbreuk: teamleiding zag hem als risico

Wat Hirschi precies heeft gedaan (of niet heeft gedaan), is niet bekend. Team DSM kan die informatie niet delen: Hirschi en zijn manager Fabian Cancellara hebben bij de contractontbinding afgedwongen dat de teamleiding er niets over mag zeggen. Zelf willen Hirschi en Cancellara er, ondanks herhaalde verzoeken van deze site, niets over kwijt. Cancellara: ,,Zoals eerder gecommuniceerd door het team en door ons, zal er geen verder commentaar worden gegeven over het onderwerp. Marc is heel blij en we kijken vooruit naar een mooie toekomst.”