Het vermogen van Mathieu van der Poel: wereldkampioen was al ruim voor zijn regenboogtrui multimiljonair

Hetty van de Wouw millime­ters naast podium keirin, Lotte Kopecky prolon­geert wereldti­tel afvalrace

Vincent Hoppezak is op de WK baanwielrennen in Glasgow als zesde geëindigd op het omnium. De 24-jarige renner uit Nieuwerkerk aan den IJssel was als nummer drie van het klassement begonnen aan het slotonderdeel, de puntenkoers.