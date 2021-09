Het verdriet van Vlaanderen: ‘Ik ben ook maar een mens’

Podcast | ‘Wereldkam­pi­oen Ellen van Dijk is een van de meest onderschat­te rensters van haar generatie’

20 september Thijs Zonneveld, Theo Bos en Hidde van Warmerdam hebben het natuurlijk over Ellen van Dijk en haar wereldtitel op de tijdrit. Van Dijk reed alles en iedereen aan flarden met een gemiddelde van boven de 50 km per uur. Ongelooflijk mooi voor haar dat ze acht jaar na haar wereldtitel in 2013, nu weer de regenboogtrui aan mag trekken.