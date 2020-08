Herstelde wielrenner Terpstra verlengt contract: ‘Gemotiveerder dan ooit’

,,Zijn zware val van twee maanden geleden ligt achter hem”, staat in een verklaring van Total Direct Energie. ,,Gemotiveerder dan ooit is Niki terug, met het mes tussen zijn tanden en de wens om aan het einde van het seizoen te schitteren in de klassiekers.”



Terpstra is bezig aan zijn tweede jaar in Franse dienst. Daarvoor reed hij jarenlang voor de Belgische topploeg Quick-Step van manager Patrick Lefevere. Terpstra won onder meer Parijs-Roubaix (2014) en de Ronde van Vlaanderen (2018). Hij hoopt zich in oktober te kunnen laten zien tijdens die twee uitgestelde voorjaarsklassiekers.



De Noord-Hollander knalde op 16 juni tijdens een trainingsrit om het Markermeer op een rotsblok toen hij uitweek voor overstekende ganzen. Hij kwam hard ten val en belandde op de intensive care met een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, een klaplong en een kneuzing in zijn onderrug. Hij mocht na een paar dagen terug naar huis. Terpstra maakte twee weken geleden zijn rentree in de Ronde van Wallonië.