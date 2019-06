Herrada blijft Lammertink voor in Luxemburg

Deceuninck wint ook sprintrace Hammer Series

17:43 De wielrenners van Deceuninck - Quick Step hebben de sprintrace in de Hammer Series in Limburg gewonnen. De Belgische ploeg had een dag eerder ook al met overmacht de zege gepakt in de klimkoers. De laatste sprint in de koers van zaterdag werd een prooi voor Fabio Jakobsen De 22-jarige Nederlander klopte de Duitser Andreas Schillinger en Eduardo Affini uit Italië.