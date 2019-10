Hermans wint in Beringen zijn eerste veldrit van het seizoen

Froome: Ik voel me nog niet klaar voor het peloton

14:20 Chris Froome heeft besloten toch maar niet te starten in het Criterium van Saitama. De Britse wielrenner zou in Japan zijn eerste wedstrijdkilometers te maken na zijn zware val in juni in het Critérium du Dauphiné. ,,Ik voel me nog niet klaar om een wedstrijd te rijden in het peloton. Dat is toch iets anders dan een trainingsrit”, zei Froome die voorafgaand aan de wedstrijd wel zal deelnemen aan een tijdrit.