Hermans loopt botbreuken op na harde val Tour Down Under

Oud-ploeglei­der Pevenage doorbreekt stilte over Ullrich: ‘Doping verstopt in dubbelwan­di­ge colablik­jes’

10:50 Rudy Pevenage (65) wilde in het verleden nooit veel details kwijt over het dopinggebruik van zijn pupil Jan Ullrich, maar in het boek ‘Der Rudy’ zwijgt de ex-ploegleider niet langer. ,,Ik ben niet meer bang voor reacties of opmerkingen. Ik vertel in deze biografie veel, heel veel.”