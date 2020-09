Hamilton wint vierde etappe Tirreno-Adriatico, Kelderman zesde

Démare wint voor derde keer een etappe in Tour Poi­tou-Charentes en pakt eindwinst

30 augustus Arnaud Démare heeft in Frankrijk de Tour Poitou-Charentes op zijn naam geschreven. De Franse coureur van Groupama-FDJ deed dat in stijl. Hij won de vierde en laatste etappe na 164 kilometer in de eindsprint. Het was zijn derde ritzege in deze editie van de etappekoers. Corné van Kessel finishte zondag als eerste Nederlander als zevende.