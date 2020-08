Haig wordt ploeggenoot van Poels bij Bahrain-McLaren

Haig houdt Fuglsang van derde etappezege af in Andalusië

22 februari Jack Haig heeft de vierde rit in de Ruta del Sol gewonnen. De renner van Mitchelton-Scott was in de 125 kilometer lange etappe van Villanueva Mesia naar Granada samen met onder andere klassementsleider Jakob Fuglsang weggereden en versloeg hem in een sprint.