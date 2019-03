Groenewegen wint winderige openingsrit in Parijs-Nice

Dylan Groenewegen heeft de openingsrit in Parijs-Nice gewonnen. In Saint-Germain-en-Laye mocht hij ook de gele trui aantrekken als eerste leider van het klassement.

Door Pim Bijl

In de laatste meters werd het nog even heel spannend, want de Australiër Caleb Ewan kwam vanuit de rug van Dylan Groenewegen ontzettend hard opzetten, maar ondanks het kleine verschil voelde de Nederlander zoals een echte sprinter betaamt dat hij had gewonnen. Hij stak kort na de streep zijn handen in de lucht om de zege in de openingsrit van Parijs-Nice te winnen. Achter Ewan eindigde Fabio Jakobsen op de derde plaats.

Door zijn zege in Saint-Germain-en-Laye is Groenewegen ook de leider in het klassement. In juli is het een droom van hem om met een machtige sprint de gele trui in de Tour de France aan te trekken. Nu mag hij alvast van het geel proeven in Parijs-Nice.

De uitslag met sprinters in de top-10 zag eruit als een typische massasprint. Maar onderweg was het wel degelijk zwaar. Door de fikse wind was het continu vechten om de plaatsjes en werden er waaiers getrokken. De Jumbo-Visma-ploeg reden een goede koers en hielden Groenewegen goed van voren. Ook Sky deed het goed en klassementsman Michal Kwiatkowski pakte belangrijke bonificatieseconden. Alleen is de leiding voorlopig voor Groenewegen, hij start morgen in de gele trui.