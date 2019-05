Groenewegen wint derde etappe op rij in Vierdaagse van Duinkerke

Roosen breekt sleutel­been bij val Californië

8:51 Timo Roosen heeft bij een val in de Ronde van Californië een sleutelbeen gebroken. De Brabantse wielrenner van Jumbo-Visma was een van de voornaamste slachtoffers van de valpartijen in de finale van de vierde etappe, over 214,5 kilometer van Laguna Seca naar Morro Bay. Roosen wist wel de finish te bereiken, maar daar werd een sleutelbeenbreuk geconstateerd.