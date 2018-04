Groenewegen uit Scheldeprijs na negeren spoorwegovergang

Scheldeprijs Nederland slaat weer toe: Jakobsen wint Scheldeprijs

17:14 Dylan Groenewegen werd uit koers gezet na het negeren van een spoorwegovergang, maar Fabio Jakobsen liet zien dat er meer Nederlands sprinttalent op komst is. De renner van Quick Step imponeerde in de sprint, waar vijfvoudig Marcel Kittel in de slotfase moest lossen.