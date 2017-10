Groenewegen sprint naar ritzege in Ronde van Guangxi

Dylan Groenewegen heeft vandaag de vijfde etappe in de Ronde van Guangxi gewonnen. De sprinter van LottoNL-Jumbo was in de langste rit van de Chinese etappekoers, over 212,2 kilometer van Liuzhou naar Guilin, de sterkste in de massasprint.

De 24-jarige Amsterdammer had in de eerste etappe net naast de overwinning gegrepen. Groenewegen eindigde toen als tweede achter de Colombiaan Fernando Gaviria, die vervolgens ook zegevierde in de tweede en derde rit. De Nederlandse sprinter won eerder dit jaar etappes in de rondes van Yorkshire, Noorwegen en Groot-Brittannië. Ook kon Groenewegen in de Tour de France juichen op de Champs-Élysées in Parijs en twee keer in de Ster ZLM Toer.

Groenewegen had in de eerste etappe nog net naast de overwinning gegrepen. De 24-jarige Amsterdammer werd toen geklopt door Gaviria, die vervolgens ook zegevierde in de tweede en derde rit.

Drie avonturiers

De langste etappe in de Ronde van Guangxi werd gekleurd door een lange vlucht van drie avonturiers: de Italiaan Daniel Oss, Fabricio Ferrari uit Uruguay en de Australiër Will Clarke. Zij werden op zo'n 20 kilometer van de streep ingerekend door het uitgedunde peloton. Groenewegen wist in de straten van Guilin vervolgens Gaviria eindelijk te verslaan.

De Nederlandse sprinter won eerder dit jaar etappes in de rondes van Yorkshire, Noorwegen en Groot-Brittannië. Ook kon Groenewegen in de Tour de France juichen op de Champs-Élysées in Parijs en twee keer in de Ster ZLM Toer.

De Belg Tim Wellens behield de leiding in het algemeen klassement. Wellens pakte onderweg twee bonificatieseconden en gaat zo de slotrit van dinsdag in met zes tellen voorsprong op Bauke Mollema.