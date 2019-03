Groenewegen sprint met overmacht naar zege Driedaagse Brugge-De Panne

Dylan Groenewegen heeft de Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma was met overmacht de snelste in de sprint.

Groenewegen leek na de laatste bocht in verloren positie te zitten, maar wist aan de buitenkant toch nog een gaatje te vinden. Hij liet vervolgens de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Elia Viviani, de winnaar van vorig jaar, met speels gemak achter zich.

Het parcours op weg naar De Panne was ideaal voor de sprinters. Door een valpartij op 10 kilometer van de finish verliep de aanloop naar de finale vrij rommelig. Kort daarna werd de kopgroep van zes man ingerekend. Groenewegen bleef vervolgens de concurrentie ruim voor in de sprint.

Vijfde zege

Anders dan de naam doet vermoeden wordt de Driedaagse sinds vorig jaar op één dag verreden. Philippe Gilbert was in 2017 de laatste winnaar over drie dagen, toen nog Driedaagse van De Panne - Koksijde geheten. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI World Tour.

Voor Groenewegen is het al zijn vijfde overwinning van het seizoen. De Amsterdammer schreef eerder deze maand twee ritten in Parijs-Nice op zijn naam. In februari won Groenewegen een etappe in de Ronde van Algarve en een rit in de Ronde van Valencia.

,,Het zijn hele sterke renners die ik hier versla’', zei Groenewegen, die aanvankelijk niet mee zou doen. De planning was eerst dat hij zijn seizoen een vervolg zou geven in de Ronde van Catalonië. In plaats daarvan deed hij afgelopen weekeinde mee in Milaan-Sanremo en komende zondag verschijnt hij aan de start van Gent-Wevelgem.

,,Als ik de eerste twee etappes van de Ronde van Catalonië zag, heb ik niet zoveel gemist’', aldus Groenewegen, die hoopt dat het in Gent-Wevelgem ook op een massasprint uitdraait.