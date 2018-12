Groenewegen slaat klassiekers over: ‘Alles op de sprint’

Door Pim Bijl



Groenewegen zwaaide even met zijn linkerhand om te laten zien dat deze momenteel in het gips zit. Maar de blessure is niet van ernstige aard, verzekerde hij op de persdag van Jumbo-Visma.



Hij slaat volgend seizoen de voorjaarsklassiekers over. ,,Ik ga mij nog meer op de sprint richten. Tijdens de klassiekers zal ik op trainingskamp gaan in Spanje. Om mij op die manier nog beter voor te bereiden op de Tour. Daarna zal ik ook de Vuelta rijden.”



Vorig seizoen was zeer succesvol met winst in onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne plus twee ritzeges in de Tour. Zijn teller stokte bij veertien overwinningen. ,,Ik ben nu 25 jaar en op het sterkst van mijn kunnen. Ik hoop komend seizoen nog meer gewonnen te hebben.”