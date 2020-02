Groenewegen oppermachtig bij sprint in Dubai

Streep door klassiekers? Wat betekent het coronavi­rus voor het voetbal en wielrennen in Italië?

24 februari Na het voetbal in de Serie A wordt ook het Italiaanse wielervoorjaar bedreigd door de uitbraak van het coronavirus. Het schrappen van de klassieker Milaan - San Remo is een serieuze optie. ,,Het is duidelijk dat deze situatie voor wielrennen een behoorlijke impact kan hebben", zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma.