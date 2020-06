Grenzen open, dus geboren klimmer Tolhoek vertrekt direct naar de bergen

Door Daan Hakkenberg



,,We zijn net voorbij Nuremberg, bijna bij München,’’ zegt Antwan Tolhoek als hij de telefoon opneemt. Hij is om zeven uur ’s ochtends in de auto gesprongen samen met Reinier Honig, voorheen ploeggenoot bij Roompot. Samen zijn ze op weg naar het Oostenrijkse vakantiepension van Johnny Hoogerland, de Nederlands kampioen van 2013 die vooral beroemd werd na zijn gruwelijke crash in de Tour de France van 2011 toen hij door een volgauto in het prikkeldraad werd gereden.



Voor Tolhoek is Hoogerland - allebei Zeeuwen - vooral ‘een maat’. In 2016, het laatste jaar van Hoogerland in het peloton, reden ze samen bij Roompot. Een wielervriendschap was snel geboren. ,,Dat jaar hebben we ook heel veel samen in Zeeland getraind.’’ Na zijn wielercarrière begon Hoogerland met vrouw Gerda een pension met 13 kamers in het Oostenrijkse Velden am Wörtersee. Tolhoek: ,,En daar kun je fantastisch trainen. Johnny zegt altijd tegen mij dat hij het in zijn carrière heeft laten liggen met bergop trainen en hij mij daarvoor wil behoeden. Dus ik ben altijd welkom.’’