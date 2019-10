Grandioze Mollema soleert naar grootste zege uit carrière

De 32-jarige noorderling won in 2016 de Clásica San Sebastián. Een jaar later schreef Mollema ook een etappe in de Tour de France op zijn naam. Hij toonde de afgelopen dagen in de Italiaanse eendagskoersen al aan dat hij in vorm is. Mollema bekroonde dat vanmiddag in de klassieker over 243 kilometer van Bergamo naar Como.



Zoals zo vaak bleek de Civiglio de scherprechter in de slotfase van ‘de koers van de vallende bladeren’. Na een reeks van mislukte aanvallen besloot Mollema op een kleine 20 kilometer van de meet dat het zijn moment was. Hij reageerde op een aanval van Alejandro Valverde en ging vervolgens solo door. Ondanks verwoede pogingen van topfavoriet Primoz Roglic en wederom Valverde bleef de Groninger vooruit. Hij kwam in finishplaats Como alleen over de streep en werd na Hennie Kuiper (1981) en Jo de Roo (1962 & 1963) de derde winnaar van de grote herfstkoers. Valverde werd op 16 seconden tweede, voor Tour-winnaar Egan Bernal.



Na de finish hield Mollema het niet droog. ,,Ik kan het niet geloven. Ik wist dat ik moest gaan, andere jongens waren explosiever. Toen ik 20 seconden had, wist ik dat ik een goede kans had. De laatste 10 kilometer waren helemaal vol gas. Misschien hebben ze me een beetje onderschat, ik was immers niet de grootste favoriet. Maar ik voelde me heel goed, de hele week al, en dit was mijn moment.‘’