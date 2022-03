GP Denain: Zege Walscheid na aanval Roglic

De Fransman Adrien Petit ging de massasprint van ver aan, maar Walscheid passeerde hem in de laatste meters. De Duitser was een dag eerder tweede geworden in Nokere Koerse. ,,Ik was een beetje bang dat we de kopgroep niet meer zouden terugpakken”, zei Walscheid. ,,Dankzij de Wanty-ploeg lukte dat toch. Ik werd in de sprint goed naar voren gebracht door mijn teamgenoten en in de laatste honderden meters heb ik alles gegeven. Ik ben blij dat ik het kon afmaken.”