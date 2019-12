GP Adrie van der Poel meldt zich voor nieuwe wereldbeker-serie

Superprestige Worst wint veldrit in Zonhoven met volledig Oran­je-podium

8 december Annemarie Worst heeft de cross uit de Superprestige van Zonhoven gewonnen. De Nederlandse veldrijdster raakte in de laatste ronde van de wedstrijd voorop samen met haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Worst was de snelste in de sprint. Ook de derde plaats was voor een Nederlandse, Yara Kastelijn.