Gougeard wint in Sarthe, Riesebeek derde

Schachmann wint opnieuw in het Baskenland, zware val Alaphilip­pe

10 april De derde rit in de Ronde van het Baskenland is een prooi geworden voor Maximilian Schachmann. In een sprint heuvelop was de Duitser met overmacht de sterkste. Julian Alaphilippe kwam met nog vijf kilometer te gaan hard ten val.