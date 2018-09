Gouden generatie klimmers mag los

Door Pim Bijl



Na een lange periode van droogte telt wielerland Nederland op alle gebieden weer mee, bovenal in de grote rondes. Door veelvuldig aan te vallen, bergetappes te winnen, serieus mee te doen voor het podium. En in de voorbije jaren reed Tom Dumoulin met zijn Giro-zege en tweede plaats in de Tour zelfs naar prestaties voor de eeuwigheid.



Morgen mag deze gouden generatie klimmers los op een loodzwaar parkoers. Zie ze vrijdagmiddag eens samen, verspreid over de lobby en de tuin van het rennershotel nabij Innsbruck. Alle acht hebben ze het redelijk druk, want hoewel Dumoulin een status aparte heeft, hebben ze allemaal wel een verhaal. Van de jonge talenten Antwan Tolhoek en Sam Oomen, beiden al zo vaak verrassend in het hooggebergte, tot Pieter Weening, de man die in 2005 de etappe won die negen jaar lang de laatste Nederlandse ritzege in de Tour was.



Tekst gaat verder onder de foto...