Glucosemeter kost Kristen Faulkner derde plaats in Strade Bianche, UCI grijpt in

Zesde etappe Pa­rijs-Ni­ce afgelast door stevige wind en omgewaaide bomen

Na de Olav Kooij-show van gisteren vandaag geen actie in Parijs-Nice. In de zesde etappe moesten zes pittige beklimmingen worden getrotseerd over 200 kilometer, maar door hevige wind is de hele etappe afgelast. De vijfde etappe van Tirreno-Adriatico moest ook worden ingekort, maar gaat nog wel door.