Giro-directeur Vegni: Froome, schrijf geschiedenis in Italië

In een eerder interview liet Froome al weten dat de vijfde eindoverwinning in de Tour de France prioriteit nummer een is in 2018. Vegni denkt dat de klassementsrenner het als enige in zich heeft om een dubbelslag te slaan in de Giro en Tour. ,,Maar hij moet het zelf wel echt willen. De motivatie moet uit hem komen," zegt Vegni tegen AP.



Om Froome en zijn ploeg Sky te overtuigen van de Giro, die start in Israël, vinden aan het eind van het jaar nog gesprekken plaats tussen de partijen. Vegni denkt er niet aan om Froome te betalen zoals wel is gebeurd met Lance Armstrong in 2009. ,,Zulke renners hebben geen extra geld nodig. Ze hebben een plan, doel en motivatie nodig om deel te nemen aan de Giro."