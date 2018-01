Gilbert mikt met hashtag alvast op plaats in geschiedenisboeken

,,In 2007 was ik voor het laatst actief in Parijs-Roubaix, maar nu start ik er opnieuw, én met ambitie”, zo vertelt hij vandaag aan het Belgische persbureau Belga. ,,Toen ik jong was, wilde ik de vijf monumenten winnen. Het was een kinderdroom. Daarna werd ik prof en realiseerde ik me hoe moeilijk het zou zijn om dat voor elkaar te brengen. Nu heb ik drie monumenten gewonnen, ik moet het gewoon proberen en het motiveert me om zo hard te blijven werken. Ik ga écht naar Roubaix met het idee dat ik er wil winnen.”