Gezondheidsproblemen Kittel zetten streep door Ronde van Yorkshire

Ronde van Romandië Tratnik verrast met nipte zege in proloog, Kruijswijk en Roglic in orde

30 april Jan Tratnik is de eerste leider in de Ronde van Romandië. De Sloveen van Bahrein-Merida was verrassend de snelste in de proloog van nog 4 kilometer over een bochtig parcours in de straten van Neuchâtel. Hij versloeg landgenoot en eindwinnaar van vorig jaar Primoz Roglic met een verschil van nog geen vier tienden.