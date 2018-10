Gesink: Blij dat ik nog paar goede koersen kan rijden

Door Pim Bijl



De regenboogtrui is al vergeven. En de Vlamingen staan alweer met hun laarzen in de blubber, gulzig liters bier achterover te gieten. De eerste vakantiekiekjes van profs druppelen binnen. De wielerwinter schreeuwt, het is oktober, maar heuvelspecialisten maken zich vandaag nog eenmaal boos voor de Ronde van Lombardije.



Tegen de verwachting in is Robert Gesink er ook bij vandaag in de 241 kilometerlange klassieker van Bergamo naar Como. De 32-jarige renner brak op 27 augustus zijn sleutelbeen bij een val tijdens een training in het Amerikaanse Boulder. Hij miste zijn geliefde Canadese koersen, de WK in Innsbruck en zou vermoedelijk pas volgend jaar weer in het peloton te zien zijn.