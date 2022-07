Gerben Thijssen juicht in Ronde van Polen, Olav Kooij verliest leiderstrui, Sam Oomen niet van start

Olav Kooij, die de eerste etappe had gewonnen, eindigde als vierde. De 20-jarige sprinter van Jumbo-Visma moest het geel afstaan aan de Noor Jonas Abrahamsen die onderweg tijdens een lange vlucht bonificatieseconden pakte. In het algemeen klassement zakte Kooij naar de tweede plaats, op twee seconden van Abrahamsen. Ook Thijssen staat op twee tellen van de Noor. Voor Thijssen is het zijn tweede zege van het seizoen. Hij won eerder de slotetappe in de Vierdaagse van Duinkerke. De Ronde van Polen duurt tot en met vrijdag. Maandag volgt een lange etappe van Krasnik naar Przemysl over 237,9 kilometer.

Opgave Oomen

Oomen ging niet meer van start. De 26-jarige Brabander van Jumbo-Visma ondervindt te veel hinder van de verwondingen die hij opliep bij een val in de eerste etappe, die werd gewonnen door ploeggenoot Kooij. ,,Helaas zal Sam niet starten in de etappe van vandaag. Hij heeft te veel last van de val van gisteren”, meldde de ploeg via Twitter.



Ploegleider Arthur van Dongen sprak na de eerste etappe al zijn zorgen uit over Oomen, die bij een massale valpartij vlak voor de finish betrokken was. ,,Hij sprak over een pijnlijk gevoel in zijn pols. Het is te hopen dat de schade meevalt.”