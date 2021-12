Geraint Thomas blijft langer bij Ineos Grenadiers: ‘Ben nog steeds supergemotiveerd’

Thomas won dit jaar de Ronde van Romandië, eindigde als derde in het Critérium du Dauphiné en ging met grote verwachtingen de Tour in. Door een val vroeg in de ronde kon hij een goed klassement vergeten. ,,Tot aan die valpartij in de Tour was ik in de beste vorm die ik ooit heb gehad. Ik ben nog steeds zeer gemotiveerd om te presteren in de grootste wedstrijden. Ik zal komend seizoen waarschijnlijk de Ardennenklassiekers rijden. Die heb ik nog nooit goed gedaan, dus dat is spannend en nieuw. Hopelijk kan ik dan naar de Tour en daar een belangrijke rol spelen.”