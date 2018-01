Geniez de beste in GP La Marseillaise

Vakoc na zware operatie langer in Zuid-Afrika

27 januari Wielrenner Petr Vakoc moet nog zeker tien dagen in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis liggen. De 25-jarige Tsjech blijft in Nelspruit onder toezicht van de artsen, nadat hij eerder in de week tijdens een trainingsritje samen met ploeggenoot Laurens De Plus van Quick-Step van achteren was aangereden door een vrachtwagen. De Plus kwam er zonder grote schade vanaf, maar Vakoc liep enkele gebroken ruggenwervels op.