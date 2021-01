Gemengde gevoelens bij Worst en Betsema: ‘Blij met medaille, al is het wat zuur’

De 28-jarige renster van Pauwels Sauzen-Bingoal had ongetwijfeld de beste start van het veld en pakte op de eerste zandstrook een flinke voorsprong op onder anderen Lucinda Brand en Worst. Het veld was uiteengeslagen en even leek Betsema te mogen dromen van de winst, maar toen moest Betsema haar snelle start bekopen en sloten Brand en Worst weer aan. In de slotronde was het vet van de soep bij Betsema, die dit seizoen vier keer won en als outsider achter . ,,In de looppassages waren Brand en Worst sneller dan ik", blikt de winnares van het brons terug. ,,Daar heb ik me telkens opgeblazen. Het resulteert in mijn eerste WK-medaille. Ik ben er blij mee, maar aan de andere kant is het zuur, want de wereldtitel was niet ver weg.”

Seizoen redden

Ook voor Worst gaat die vlieger op. In de slotronde was ze zelfs de enige die Brand kon volgen en leek ze zelfs de winst naar zich toe te trekken. Een val na een botsing met Brand zorgde ervoor dat het gat met Brand niet meer te dichten viel. ,,Ik schrok er wel van toen Brand binnendoor ging", blikt ze terug op dat allesbepalende moment. ,,Maar het was allemaal volgens de regels.”



Voor Worst was het na een teleurstellend seizoen een mooie opsteker om als nummer twee het podium te betreden. Een groot verschil met vorig jaar; toen kon ze helemaal niet leven met haar plek achter Ceylin del Carmen Alvarado. ,,Vorig jaar was ik natuurlijk een van de favorieten en was het een enorme domper om niet te winnen. Nu werd ik niet eens tot de favorieten gerekend. Zelf had ik het idee dat ik hier kon verrassen. Het parcours lag me en ik had heel erg naar dit WK toegeleefd. Ik wilde mijn seizoen hier redden en dat is gelukt. Al had het natuurlijk nog een plek beter gekund. We waren erg aan elkaar gewaagd.”