‘Geheim rapport linkt Fuglsang aan dopingarts van Armstrong’

De Deen kende in 2019 een topjaar. Hij won onder meer Luik-Bastenaken-Luik en het Critérium du Dauphiné. Het rapport van de onafhankelijke internationale anti-doping waakhond CDAF doet de vraag rijzen of Fuglsang dat schoon deed. ,,Volgens het CDAF zijn er indicaties dat Astana-coureur Jakob Fuglsang deelneemt aan Michele Ferrari's dopingprogramma en dat ploegmaat Aleksej Loetsenko aanwezig was bij ten minste één ontmoeting van de twee in Nice of Monaco”, zo zou in het rapport staan. De Italiaanse dokter is voor het leven geschorst in alle sporten nadat in 2012 duidelijk werd dat hij de architect was achter het omvangrijke dopingprogramma van onder meer Lance Armstrong.



,,Het CADF heeft informatie die suggereert dat Ferrari nog altijd betrokken is bij de doping van Astana-renners en dat hij naar Monaco en andere locaties afreist om de renners te ontmoeten”, zo valt volgens het Deense medium Politeken te lezen in het rapport. ,,Om specifiek te zijn: volgens informatie was Ferrari aanwezig bij Astana tijdens de Vuelta van 2019, heeft hij een adres in het Zwitserse Lugano en ontmoette hij Fuglsang en Loetsenko recentelijk.”



De twee Astana-renners besloten in de Deense media niet inhoudelijk te reageren op de aantijgingen in het rapport omdat het zou gaan om ‘geruchten’ en ‘indicaties’.