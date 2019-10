Geen Ronde van Californië in 2020

Sky-arts Richard Freeman geeft leugens toe

29 oktober Voormalig ploegarts Richard Freeman van Team Sky geeft toe dat hij in het verleden leugens heeft verteld. Hij heeft ook verklaard dat hij degene was die de testosteronpleisters had besteld die in 2011 werden bezorgd op het hoofdkwartier van Team Sky. Dat zegt zijn advocate Mary O'Rourke.