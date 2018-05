Geen ritzege maar Hoffman geniet van Bahrain-Merida

Als ploegleider van Bahrain-Merida mocht hij nog geen ritzege begroeten, maar de kleine Italiaanse kopman Domenico Pozzovivo ligt aardig op koers voor het podium in Rome. Dat is dan ook het hoofddoel van de formatie. De 35-jarige Italiaan rijdt zijn twaalfde Giro. Zes keer eindigde hij bij de beste tien, met de vijfde plaats in 2014 als beste resultaat.

,,Ik geloof erin dat we met Pozzovivo iemand hebben die in de top drie kan eindigen'', zei de Gelderlander maandag op de rustdag in de Giro. ,,Maar er komt nog zo veel moeilijks aan. Als je een slechte dag hebt, verlies je voor je het weet tien minuten en ben je gezien. Domenico voelt zich goed, is gezond en tot nog toe zit alles in de koers mee. Bovendien is een aantal renners nog niet super. Misschien kan hij daarvan profiteren. Al is het niet uitgesloten dat de anderen nog verbeteren. Pozzovivo moet gewoon volgen, volgen en volgen. Hij moet zorgen dat hij bergop geen tijd verliest en op de fiets blijft zitten.''