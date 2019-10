Geen Hammer Series in Hongkong, eindzege Jumbo

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma mag zich de winnaar van de Hammer Series in 2019 noemen. Eigenlijk zou over twee weken nog een wedstrijd in Hongkong worden gehouden, maar de organisatie heeft vanwege de aanhoudende protesten in de stadstaat besloten om Hongkong te mijden.

,,Het is jammer dat deze wedstrijd is geschrapt, maar we zijn heel blij dat we tot eindwinnaar worden uitgeroepen", zei directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. ,,De Hammer Series is de afgelopen jaren steeds meer gaan leven binnen ons team.”

Lees ook Succesvolste jaar ooit voor Jumbo-Visma: 46 zeges and counting Lees meer

De geel-zwarte formatie won in mei de wedstrijd in de Noorse stad Stavanger. Twee weken later in Limburg eindigde Jumbo-Visma als tweede achter Deceuninck - Quick-Step. Bij de Hammer Series rijden de ploegen in wisselende samenstellingen een klimkoers, een sprintwedstrijd en een ploegenachtervolging.



De Nederlandse ploeg behaalde 181 punten, gevolgd door Deceuninck - Quick-Step met 135. Team Sunweb, dat Tom Dumoulin als ‘aanvoerder’ had in de Hammer Series, eindigde als derde in het klassement met 134 punten.