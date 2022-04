Geen gele-truitjes meer: Jumbo-Visma eert Hollandse Meesters met nieuw Tour-shirt

Dubbelslag voor Argentijn­se klimmer in Ronde van Turkije

De Argentijn Eduardo Sepúlveda heeft de vierde etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De 30-jarige wielrenner van Drone Hopper - Androni Giocattoli bleek na 146 kilometer de sterkste in de aankomst bergop in Manisa en neemt de leiderstrui over van de Belg Jasper Philipsen, de etappewinnaar van dinsdag.

13 april