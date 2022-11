Gebroken ribben en ruggenwervels en gekneusde long: carrière Stijn Steels lijkt voorbij na zware val in Zesdaagse

De wereld is weer een stukje mooier voor Ceylin del Carmen Alvarado: ‘Het was het dieptepunt van mijn leven’

Na 635 dagen zonder zege stak Ceylin del Carmen Alvarado (24) vanmiddag in Niel eindelijk weer haar handen in de lucht. Na het zo succesvolle 2020 volgde anderhalf jaar van tegenslag. ,,Het was het dieptepunt in mijn leven. En dat is niet overdreven.’’

11 november