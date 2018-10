Geblesseerde Van der Poel heer en meester in Gieten

Schade valt mee voor Van der Poel: verrekte enkel

13 oktober Mathieu van der Poel heeft de banden van zijn rechterenkel verrekt door een val in de Rapencross in Lokeren. De Europees kampioen ging in de eerste ronde van de veldrit in Vlaanderen hard onderuit in een greppel. Hij klom wel weer op de fiets, maar zag al snel in dat doorfietsen met een pijnlijk gezwollen enkel niet meer mogelijk was.