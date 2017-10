Gaviria is sneller dan Wippert in China

Ronde van Guangxi Gaviria klopt Groenewegen in China

19 oktober Fernando Gaviria heeft de eerste rit in de Ronde van Guangxi gewonnen. De Colombiaanse sprinter van Quick-Step was de snelste in de massasprint na 107 kilometer van en naar Beihai en is ook de eerste leider in de Chinese etappekoers in de WorldTour.