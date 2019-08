Ganna wint tijdrit in Den Haag, Wellens behoudt leiderstrui

BinckBank TourDe 8,6 kilometer lange tijdrit in de BinckBank Tour is gewonnen door Filippo Ganna. De Italiaans kampioen van Ineos bleef in Den Haag onder lastige weersomstandigheden zijn landgenoot Edoardo Affini en Jos van Emden voor. Tim Wellens gaat zondag als leider de slotetappe in.

De omstandigheden hadden veel weg van de tijdrit van vorig jaar in het nabijgelegen Voorburg. Toen was het erg nat, maar stond er aanzienlijk minder wind. Vroege starters waren zaterdag in het voordeel. Dat was ook terug te zien aan de tijden van Filippo Ganna, Jos van Emden en Edoardo Affini die allemaal al redelijk vroeg van start moesten gaan. Van Emden had even de snelste tijd op zijn naam staan, maar zag Ganna er met acht tellen onder duiken.

De Plus pakt tijd

Favorieten als Stefan Küng en Sören Kragh Andersen moesten toen nog beginnen, maar zij kwamen niet in de buurt van de tijd van de Ineos-renner. Eigenlijk was op dat moment al bekend dat de Italiaans kampioen zou gaan zegevieren in Den Haag. Het was vooral wachten op de klassementsmannen en de bijbehorende strijd om de leiderstrui.



Wellens begon met een voorsprong van vier seconden op Marc Hirschi en veertien op Laurens De Plus aan de tijdrit. Bij het keer- en tussenpunt zette Wellens een snellere tijd neer dan zijn concurrenten, maar in het tweede gedeelte slaagde De Plus er in om uiteindelijk twee tellen terug te pakken op zijn landgenoot. Wellens begint daardoor wel als leider aan de slotetappe, maar verdedigt een kleine voorsprong van acht seconden op Hirschi en twaalf op De Plus. Mike Teunissen (6de) begint met een achterstand van 45 seconden op de leider aan de slotrit.

Finale

,,Voor mij is dit een goede tijdrit. Ik heb de wattages gereden die ik moest rijden, dus ik ben tevreden. Door de hevige tegenwind op de weg terug was het zaak om niet te hard te starten, ik heb het goed ingedeeld", legt Wellens uit. "De voorsprong is niet comfortabel, maar ik denk dat we een sterke ploeg hebben en er goed voor staan.”

Zondag eindigt de Binck Bank Tour met een lastige heuveletappe van Sint-Pieters Leeuw naar Geraardsbergen.

Volledig scherm Tim Wellens in actie. © BELGA