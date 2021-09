Ganna verpest volksfeest bij WK tijdrijden in Vlaanderen: Van Aert verslagen na secondenspel

Lange tijd zat Evenepoel in de hot seat met de snelste tijd, maar zag hoe onder andere landgenoot Van Aert onderweg sneller was. Van Aert, bij de merkenteams actief bij Jumbo-Visma, was bij zowel het eerste als tweede tussenpunt de snelste. Het publiek in Vlaanderen werd gek en even werd zelfs gedacht aan een één-tweetje met Van Aert en Evenepoel.



Maar dat was buiten Ganna gerekend. De 25-jarige Italiaan bouwde de race tegen de klok van 43,3 kilometer perfect op, had bij het tweede tussenpunt minder dan een seconde achterstand op Van Aert en boog die achterstand in de laatste kilometers om in een voorsprong van zes seconden.